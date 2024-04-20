Блинкен захотел призвать Китай сократить поддержку российского ВПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в КНР выразит обеспокоенность поддержкой Пекином военно-промышленного комплекса (ВПК) России, которая якобы угрожает европейской безопасности и не отвечает интересам Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновник посетит КНР с визитом 24-26 апреля. В ходе встреч с китайскими коллегами Блинкен также обсудит кризис на Ближнем Востоке и обстановку в Южно-Китайском море, отметили в Госдепе.

«Благодаря поддержке Китая Россия в значительной степени восстановила свою оборонно-промышленную базу (...) Это нас глубоко беспокоит. Мы выразим эти опасения Китаю», — рассказали в ведомстве.

По заверению госдепартамента, поддержка КНР российского ВПК «начинает представлять угрозу европейской безопасности».

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Ранее президент США Джо Байден в беседе с председателем КНР Си Цзиньпином выразил обеспокоенность тем, что Китай поддерживает Россию и специальную военную операцию (СВО).