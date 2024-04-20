«Абсолютная катастрофа». Маск — о ситуации с рождаемостью в США

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил в соцсети X, что резкое снижение доли молодых американцев с детьми за последние 30 лет является катастрофой.

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Накануне исследовательский центр Pew Research опубликовал результаты демографического исследования.

Специалисты отметили, что в 1993 году доля американцев в возрасте от 30 до 34 лет, у которых был хотя бы один ребенок, составляла 60%. В настоящее время, заметили они, эта доля снизилась до 27%.

Предприниматель отреагировал на публикацию о результатах исследования, появившуюся в соцсети.

«Абсолютная катастрофа», — подчеркнул Маск.

Ранее обозреватель The Washington Times Дон Федер предположил, что «американская цивилизация разрушается изнутри».

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По его словам, среди ключевых факторов, свидетельствующих об этом, особое место занимают демографические проблемы. Он уточнил, что в настоящее время уровень рождаемости в Соединенных Штатах является самым низким из когда-либо зарегистрированных.