В Литве захотели защититься от РФ «испанскими лошадьми» и «зубами дракона»

Литве следует ускорить укрепление границы с Россией, заметил глава Минобороны республики Лауринас Касчюнас. Он добавил, что уже договорился с главой МВД Агне Билотайте о комплексных мерах, пишет РБК.

Министр отметил, что необходимо установить элементы системы контрмобильности до начала осени 2024 года.

«Мы думаем о железобетонных ежах, «зубах дракона», «испанских лошадях». На это запланированы деньги, просто надо ускорить процедуры», — пояснил глава Минобороны.

По его словам, ведомства планируют рассмотреть меры по усилению МВД. В частности, не исключается оснащение полицейских тяжелыми пулеметами.

Кроме того, заметил Касчюнас, необходимо приобрести новые комплексы ЗРК средней и малой дальности, танки и другие вооружения.

Журналисты отметили, что «испанские лошади» (рогатки) применялись в средние века для защиты от кавалерии. Они представляли собой балки со сквозными отверстиями, в которые вставлялись копья, полусписы и другое древковое оружие. Компоненты «лошадей» переносились пехотинцами, либо следовали на телегах в обозе.