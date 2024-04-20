Зеленский признал, что украинцы устали от конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта.

"Никуда вера украинцев в Украину не делась, вера людей в вооруженные силы и себя никуда не девается. Что касается усталости, врать не буду, она есть", - сказал он в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.

Зеленский заявил о превосходстве России

Ранее усталость украинцев от конфликта признавали занимавший на тот момент пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и глава МИД Дмитрий Кулеба.