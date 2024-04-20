Зеленский заявил о превосходстве России

У России в украинском конфликте большое преимущество в вооружении, в отличие от Киева. Это является непростым моментом для страны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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«В руках у россиян оружие, которого на сегодня больше, чем тот объем, что в руках наших военных», — заявил Зеленский в интервью бразильским журналистам.

Беседа опубликована в telegram-канале главы Украины.

Украинский президент добавил, что сейчас превосходство РФ в плане оружия является непростым моментом для ВСУ. Он отметил, что будет бороться за наращивание поставок вооружения со стороны Запада. Также Зеленский добавил, что власти и военные страны чувствуют усталость от конфликта, но ее можно трактовать по-разному.

Зеленский резко обратился к Западу с одним требованием

Ранее глава Украины выдвинул странам НАТО требования, которые необходимы для усиления оборонительного потенциала страны. Среди них есть поставки авиации, артиллерийских снарядов, систем ПВО и дальнобойного вооружения. Он уточнил, что Киев нуждается в миллионе артиллерийских снарядов.