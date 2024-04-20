Стало известно, когда Киев получит новый пакет помощи от США

Пентагон заранее подготовил пакет военной помощи Украине, он будет отправлен сразу же после одобрения в Конгрессе, пишут обозреватели Алекс Хортон и Шивон О'Грэйди в статье для The Washington Post (WP).

Накануне законопроект об оказании помощи Украине на $60,8 млрд прошел процедурное голосование в Палате представителей, так же как и отдельные проекты о поддержке Израиля и Тайваня и ужесточении санкций против России, Китая и Ирана.

По данным обозревателей, все законопроекты будут вынесены на голосование вечером в субботу, 20 апреля. В том случае, если конгрессмены одобрят их, документы поступят на рассмотрение Сената, а затем на подпись к президенту США Джо Байдену.

Источник пояснил, что после одобрения «потребуется менее недели», чтобы часть оружия из нового пакета прибыла на Украину. По его словам, скорость отправки обусловлена тем, что поставки будут из американских арсеналов, находящихся в Европе.

Американский законопроект помощи Украине включает поставки ракет ATACMS

Авторы статьи заметили, что объем и точная номенклатура вооружений пока неизвестны. Вместе с тем, предположили они, в пакет могут войти 155-мм артиллерийские снаряды, комплексы ПВО и боеприпасы к ним.