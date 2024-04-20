Британия столкнулась с дефицитом жизненно важных лекарств

В Британии пациентам не хватает жизненно важных лекарств, таких как антибиотики, препараты от эпилепсии и рака. Об этом сообщает The Independent.

Помимо антибиотиков, стране не хватает жизненно важных химиотерапевтических препаратов, таких как цисплатин и карбоплатин, а также лекарств от СДВГ.

Эксперты аналитического центра Nuffield Trust описывают проблему как «шокирующую» и оказывающую давление на пациентов, врачей общей практики и фармацевтов.

Ряд специалистов считает, что проблемы связаны с падением стоимости фунта стерлингов и выходом Британии из цепочек поставок ЕС. Кроме того, страна медленнее одобряет лекарства, чем ЕС.

Эксперты говорят, что препараты и составляющие «больше не пересекают границы Евросоюза так гладко», и в долгосрочной перспективе у британцев будет меньше доступных альтернатив. Британия пока не может реагировать на дефицит так же как ЕС, где рассматривают возвращение производства лекарств в Европу.

Существуют и другие уникальные проблемы британского рынка. Например, изменение спроса на лекарства, прописываемые врачами. Одним из примеров являются рецепты на заместительную гормональную терапию (ЗГТ) для женщин в период менопаузы. В 2021/22 году их количество увеличилось на 40 процентов.

Эксперты призывают власти проверить цепочку лекарственных поставок в Британии, поскольку в прошлом году были выпущены тысячи предупреждений о нехватке лекарств.