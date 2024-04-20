Сербия выступила против  резолюции по Сребренице в Генассамблее ООН

Сербия благодарна США за инвестиции, но будет противостоять принятию резолюции о геноциде в Сребренице на предстоящей Генассамблее ООН. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости.

В субботу Вучич принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайана. Он прибыл в Белград, чтобы пообщаться с главой Сербии за закрытыми дверями.

Вучич отметил, что благодарен О'Брайану за визит, хотя обсуждавшиеся темы «были очень сложными». Он назвал отрадным тот факт, что между странами развивается экономическое сотрудничество. Например, США вложили инвестиции в фабрики и автотрассы в Сербии, за что сербский президент благодарен американским партнерам.

Однако «в остальном мы мало в чем согласны», отметил Вучич.

В Республике Сербской прошел массовый митинг против резолюции о геноциде в Сребренице

В частности, он сказал, что Белград выступает против резолюции о Сребренице.

«Что касается борьбы вокруг резолюции, мы знаем, что когда Америка поднимет палец или два, за ней встанут 70 стран. А мы — одни, и мы одни будем противостоять им по вопросу резолюции», — сказал президент.

Он отметил, что позиции Белграда и Вашингтона по вопросу Косово расходятся, но стороны привержены миру и стабильности в регионе. У сербских властей налажены хорошие отношения с контингентом НАТО KFOR.

На Генеральной ассамблее (ГА ООН) 2 мая может быть рассмотрена резолюция, предложенная ФРГ и Руандой. Она касается «геноцида в Сребренице» в июле 1995 года и «запрете на отрицание факта геноцида».

По мнению руководства Сербии и Республики Сербской, резолюция очерняет сербов, провозглашая их «геноцидным народом» и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской.