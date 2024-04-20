В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах

Правительство Грузии упразднит или смягчит закон об иноагентах после того, как Евросоюз предложит республике членство, пояснил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Политик заметил, что Грузия в настоящее время на фоне большого количества внутренних проблем не готова стать членом ЕС. Вместе с тем, Европейский союз в силу ряда причин также не готов принять республику в свой состав.

«Когда Евросоюз будет готов и там скажут, что вы [Тбилиси] завтра станете членами ЕС, будет возможно очень легко упразднить этот закон, пересмотреть, принять новый», — уточнил Гарибашвили.

Напомним, что в среду, 17 апреля, парламент Грузии в первом чтении принял законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Парламент Грузии принял спорный законопроект об иноагентах

Решение депутатов вызвало резкую критику со стороны грузинской оппозиции, а также ряда официальных лиц США и ЕС.