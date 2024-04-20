В Грузии начался марш женщин против закона об иноагентах

В Тбилиси женщины вышли на марш против закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Отмечается, что женщины из разных организаций собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели. В настоящий момент проспект перекрыт.

Вечером в Грузии начнется массовая акция против закона.

В Грузии назвали условие для упразднения закона об иноагентах

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти страны не намерены отказываться от закона об иноагентах. По его словам, американские и европейские политики, критикующие закон, не смогли озвучить ни одного аргумента против принятия законопроекта. Позднее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти упразднят или пересмотрят закон об иноагентах после того, как республика получит предложение вступить в Евросоюз.