Лидеры западных стран не имеют представления о том, как выйти из украинского конфликта, предположил экс-советник НАТО Жак Бо в интервью You Tube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Он добавил, что Киев также не смог разработать подобную стратегию.

Накануне западные СМИ сообщили об успехах российских военных на линии противостояния. Журналисты отметили, что ВСУ не в состоянии дать отпор действиям ВС РФ.

«У Запада нет стратегии выхода, у Украины тоже нет стратегии выхода [из конфликта]», — подчеркнул аналитик.

По его словам, главы государств и правительств западных стран были уверены в эффективности санкций, в том, что удастся разрушить Россию изнутри, принудить власти страны к капитуляции.

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В связи с этим, пояснил Бо, лидеры не задумывались о достижении победы на поле боя, не разрабатывали какие-либо другие сценарии завершения конфликта.