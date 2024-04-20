Лукашенко вместе со всей страной вышел на республиканский субботник

Среди почти трех миллионов жителей Беларуси, которые ежегодно выходят на республиканский субботник, на своей малой родине трудится 20 апреля и Александр Лукашенко.

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Возле агрогородка Александрия разрастается с участием главы государства цветущий яблоневый сад, который обогатится сотнями плодовых деревьев, информирует БЕЛТА, уточняя, что уже посажено 186 яблонь различный сортов. А в ходе нынешнего субботника, уточняет агентство, высаживаются еще 225 деревьев пяти сортов.

У президента особое теплое отношение к малой родине, отмечают обозреватели, ссылаясь на слова президента о том, что его сердце принадлежит этому уголку Беларуси.

"Этот край, люди, которые в нем живут, научили меня любить свою страну и свой народ. И я не устану благодарить свою малую родину за проведенные здесь счастливые годы детства и моей юности", - признался он в одном из интервью репортерам.

Кстати, еще на субботнике шесть лет назад Лукашенко с тремя сыновьями работал на благоустройстве Трофимовой криницы возле агрогородка. Преобразившись, теперь это место стало популярным не только среди местных жителей, но и туристов. В 2021 году в день трудового энтузиазма белорусский лидер занимался благоустройством территории вокруг площадки, где ежегодно на Купалье проводится полюбившийся гостям из разных стран фестиваль "Александрия собирает друзей".

А сотрудники верхней палаты национального парламента, сообщает агентство, во главе со спикером Натальей Кочановой решили в субботний день заняться благоустройством столичного парка. Фронт работы тоже связан с посадкой деревьев и восстановлением его зеленой зоны.

По ее словам, совместный труд во благо родного города и любимой страны объединяет каждый трудовой коллектив.

"Чистота - бренд нашей страны", - констатировала спикер, добавив, что на субботники люди часто приходят с детьми, а это значит, что белорусы будут всегда "гордиться своей прекрасной, чистой, ухоженной и благоустроенной страной".

Ближе к полудню стало известно, что за время субботника уже собрано 14,5 миллиона белорусских рублей (более 415 млн российских рублей). Эту цифру озвучил журналистам вице-премьер Петр Пархомчик, сославшись на данные министерства финансов.

Стало известно также, что в Воложинском районе на западе Минской области в благоустройстве мемориального комплекса в память о погибших в годы Великой Отечественной войны советских воинах и партизанах участвовали в этот день и сотрудники секретариата Совета безопасности РБ.

Оказываясь на местах былых боев, поделился своими эмоциями госсекретарь СБ Александр Вольфович, он проникается "чувством безмерной благодарности и уважения к отцам и дедам, благодаря которым Беларусь не покорилась врагу".

А оценивая масштабы патриотической инициативы жителей миллионной республики, которые в этот день благоустраивают свою территорию, политик высказал убеждение, что "как и защита страны, поддержание порядка - это общая задача" всех белорусов.

Вот и в Гродненской области, передают новостные порталы, более 310 тысяч жителей региона вышли на республиканский субботник. Губернатор Владимир Караник рассказал агентству, что команда областной администрации включена в работу по реконструкции памятника узникам лагеря смерти "Шталаг-324", которому предстоит придать статус мемориального комплекса.

Помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев дал понять, что масштабные работы развернулись и на других объектах региона, в том числе в детском оздоровительном лагере "Зорька" возле озера Юбилейное.

Обозреватели уточняют, что денежные средства, заработанные в день проведения субботника, в том числе и на рабочих местах, пойдут на реконструкцию мемориального комплекса "Детям - жертвам войны" в Жлобинском районе Гомельской области, на создание в Брестской области республиканского центра патриотического воспитания на базе Кобринского укрепления, на реконструкцию мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, расположенных во всех регионах и в столице республики.