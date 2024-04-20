NYT сообщила, что на Бродвее показывают пьесу про Путина

На Бродвее показывают пьесу британского драматурга Питера Моргана «Патриоты», которая рассказывает о приходе президента России Владимира Путина к власти. Об этом пишет газета The New York Times.

«Новая пьеса Питера Моргана „Патриоты“, которая сейчас идет на Бродвее, рассказывает о приходе Путина к власти», — говорится в материале газеты.

Там добавили, что в пьесе рассказывается о пути Владимира Путина от службы в КГБ до должности президента России.

Одним из главных героев является бизнесмен Борис Березовский. В сюжете также рассказывается о становлении миллиардера, заключили в материале.