Украинские военные смогут самостоятельно, без помощи специалистов Бундесвера, использовать германские крылатые ракеты Taurus в том случае, если они будут переданы Киеву, заявил промышленник Михаэль Шёльхорн, руководитель оборонной компании Airbus Defence and Space (подразделение Airbus). Об этом пишет ТАСС.

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял ранее, что исключает поставку ВСУ дальнобойных ракет.

«Если бы было желание поставить [ракеты], то нашли бы технологические решения для применения Taurus на Украине без германского участия», — подчеркнул бизнесмен.

Таким образом, заметил Шёльхорн, технических причин для отказа от поставок ракет не существует. Вместе с тем, добавил он, следует принимать во внимание политические аргументы, выдвигаемые канцлером.

Шольц подтвердил свой отказ поставлять Киеву Taurus и отправлять военных ФРГ на Украину

Предприниматель также высказался о мерах правительства ФРГ по повышению обороноспособности. По его мнению, Берлин вкладывает в эту сферу слишком мало сил и средств, ведет работу слишком медленно.