Турция оценила договоренность о границе между Арменией и Азербайджаном

Турция приветствовала достижение договоренности о делимитации госграницы между Арменией и Азербайджаном, которое было достигнуто между соответствующими комиссиями двух стран. Об этом говорится в сообщении турецкого МИД.

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"Мы приветствуем достигнутое 19 апреля 2024 года азербайджано-армянской демаркационной комиссией соглашение о возвращении Азербайджану четырех деревень, оккупированных в течение 30 лет, и продолжении демаркационных работ. Это позитивное развитие событий в ходе прямых переговоров является важным шагом на пути к подписанию окончательного мирного соглашения", - говорится в сообщении министерства в X (ранее Twitter).

Ранее служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева сообщила, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. Согласно сообщению, стороны договорились, что в процессе делимитации будут основываться на Алма-Атинской декларации от 1991 года.

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По договоренности этот принцип будет зафиксирован в проекте положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. После утверждения документа стороны, как отмечено в сообщении, согласуют очередность и продолжат процесс делимитации всех остальных участков границы.