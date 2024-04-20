Президент Эквадора объявил в стране ЧС национального масштаба

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в государстве двухмесячную чрезвычайную ситуацию национального масштаба из-за энергетического кризиса. Об этом сообщает издание Expreso.

Целью введения ЧС является гарантия непрерывного «общественного электроэнергетического обслуживания», уточняется в указе главы Эквадора. Указ также предписывает мобилизацию правоохранительных органов и вооруженных сил для обеспечения безопасности важных объектов энергетической инфраструктуры.

Ранее глава Министерства иностранных дел Эквадора Габриэла Соммерфельд объяснила причину задержания экс-вице-президента страны Хорхе Гласа в посольстве Мексики в Кито. По ее словам, решение о штурме здания дипмиссии было принято из-за риска побега политика.