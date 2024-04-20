Президент Эквадора объявил в стране ЧС национального масштаба

В Эквадоре введен режим чрезвычайной ситуации. Президент страны Даниэль Нобоа ввел его на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе.

«Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания», – цитирует текст указа Нобоа издание Expreso.

Во время ЧС будут мобилизована армия и полиция для защиты объектов энергетики.

Кризис в Эквадоре связан с засухой: из-за малого количества воды в водохранилищах пришлось остановить несколько ГЭС.

Ранее «СП» писала о том, что жители Оренбурга самостоятельно возвели дамбу, чтобы спасти жилье от наводнения.

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