Президент Эквадора объявил в стране ЧС национального масштаба

В Эквадоре объявили общий режим ЧС
В Эквадоре введен режим чрезвычайной ситуации. Президент страны Даниэль Нобоа ввел его на два месяца в связи с кризисом в энергетической системе.
«Объявить чрезвычайную ситуацию в связи с серьезными внутренними волнениями и общественными бедствиями на всей территории страны, вызванными чрезвычайной ситуацией в электроэнергетическом секторе, чтобы гарантировать непрерывность общественного электроэнергетического обслуживания», – цитирует текст указа Нобоа издание Expreso.
Во время ЧС будут мобилизована армия и полиция для защиты объектов энергетики.
Кризис в Эквадоре связан с засухой: из-за малого количества воды в водохранилищах пришлось остановить несколько ГЭС.
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