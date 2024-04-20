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В ООН прокомментировали гибель военкора Еремина

Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак прокомментировал гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции (СВО). Он заявил РИА Новости, что организация выступает против убийств журналистов.

В ООН прокомментировали гибель военкора Еремина
© ТАСС
«Мы против убийств всех журналистов и считаем, что они (убийства — прим. «Ленты.ру») должны быть полностью расследованы», — подчеркнул Хак.

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Ранее стало известно, что военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в результате удара FVP-дрона в зоне СВО во время подготовки репортажа. Он работал в зоне спецоперации с ее начала в феврале 2022-го. За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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