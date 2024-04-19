Бориса Джонсона обвинили в нарушении кодекса министров

Согласно письму руководителя Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba) лорда Пиклза вице-премьеру Великобритании Оливеру Даудену, экс-премьер страны Борис Джонсон снова нарушил министерский кодекс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новое нарушение было замечено во время визита политика в Венесуэлу, во время которой Джонсон провел встречу с президентом страны Николасом Мадуро.

«Acoba серьёзно относится к соблюдению правил, расследуя любые нарушения и сообщая о них правительству. Отсутствие сотрудничества с комитетом со стороны господина Джонсона является достаточным, чтобы сообщить вам о его поведении как о нарушении правил правительства», — сказано в письме.

По словам лорда Пиклза, правила запрещают бывшим министрам устраиваться на новую должность без получения рекомендации от Acoba. Кроме того, встречу Джонсона и Мадуро также посетил один из основателей хедж-фонда Merlyn Advisors — при этом в Acoba уже несколько раз просили Джонсона прояснить его связь с фондом, но бывший премьер проигнорировал эти призывы, хоть и не стал отрицать сотрудничество с организацией на бездоговорной основе.

Впрочем, в письме было указано, что решение по возможному наказанию Джонсона остается за правительством Британии. Кроме того, лорд Пиклз отметил, что озвученные правила устарели и потеряли свою актуальность — поэтому власти страны могут только принять эту информацию во внимание.

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