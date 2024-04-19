СМИ: Неизвестный поджег себя рядом со зданием, где шел суд над Трампом

В Нью-Йорке возле здания суда, где идет процесс над экс-президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, неустановленный человек поджег себя. Об этом сообщил телеканал CNN.

Корреспондент канала сообщила, что в реальном времени видит «полностью обгоревшего человека». Как уточняется, ситуация у здания в целом дестабилизировалась. По предварительным данным, человек поджег себя самостоятельно.

Пострадавшему была оказана оперативная медпомощь, его увезли с места происшествия. Репортер CNN добавил, что «в воздухе витал запах дыма и горящей человеческой плоти», говорится в публикации.

В США против Трампа возбуждено не одно дело, но он свою вину ни по одному из них не признает. Политик даже заявлял, что не боится попасть в тюрьму, поскольку уголовные дела в его отношении являются «мошенническими».

В декабре прошлого года экс-глава государства заявил, что был признан виновным по делу, связанному с сексуальным насилием, из-за вредного совета своего адвоката. Таким образом 45-й президент США прокомментировал решение суда присяжных, который признал его виновным в совершении сексуального насилия в отношении журналистки Элизабет Джин Кэрролл в 1990-е годы.