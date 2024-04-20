Палестина пересмотрит отношения с США

Палестинские власти пересмотрят отношения с Вашингтоном из-за вето на принятие ее в ООН. Об этом сообщил президент автономии Махмуд Аббас.

«Палестинское руководство пересмотрит двусторонние отношения с США для гарантирования защиты интересов нашего народа, нашего дела и наших прав», – цитирует политика агентству WAFA.

По словам Аббаса, решение Вашингтона – безответственное и постыдное. Речь идет об агрессии против прав народа Палестины, его истории, земли и святынь.

Палестина выступила с заявлением после вето на резолюцию в Совбезе ООН

«В то время как мир согласен соблюсти международное право и поддерживать права палестинцев, Америка продолжает поддерживать Израиль, предоставляя ему оружие и деньги, с помощью которых он убивает наших детей», – подчеркнул политик.

19 апреля США наложили запрет на проект резолюции Совета Безопасности ООН, который рекомендовал Генассамблее принять Палестину в состав всемирной организации как полноправного члена.