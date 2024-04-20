Байден объявил о производстве в США первых 90 кг обогащенного урана

Первые 90 кг обогащённого урана произвели в Соединённых Штатах. Об этом сообщил американский лидер Джо Байден.

© EPA / ТАСС

Выступая с предвыборной агитационной речью в Вашингтоне, Байден отметил, что до конца 2024 года США планируют обогатить около тонны топлива, предназначенного для американских атомных реакторов.

«Сегодня я могу объявить, что завод… на юге штата Огайо уже произвёл первые 200 фунтов (более 90 кг. — RT) этого мощного обогащённого урана», — приводит слова Байдена пресс-служба Белого дома.

В начале марта агентство Bloomberg сообщало, что в США возобновили работу по добыче урана из-за роста цен на топливо.