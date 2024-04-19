Спикер Палаты представителей США резко сменил риторику

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон утверждает, что Россия, Китай и Иран являются "новой "осью зла".

"Россия, Китай и Иран, по моему мнению, являются новой "осью зла", и многие из нас считают так же", - сказал журналистам Джонсон на Капитолийском холме после того, как законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов РФ и введении дополнительных санкций в отношении КНР преодолели процедурное голосование в Палате представителей. "Это наилучший продукт, который мы можем получить в нынешних обстоятельствах, чтобы заняться данными очень важными обязательствами", - считает Джонсон.

Он имел в виду пакет упомянутых законопроектов. По версии спикера, предложившего дробление ассигнований на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню, ему пришлось так действовать, потому что законодатели в Палате представителей могли, пользуясь имеющимися правилами, вынести на голосование фактически через его голову ту версию законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины, Израиля и Тайваня, которая была ранее принята Сенатом Конгресса.

А сенатская версия документа, убежден Джонсон, в гораздо меньшей степени отвечает интересам находящейся на текущем этапе в оппозиции Республиканской партии США.

Выражение "ось зла" ввел в американский политический оборот в 2002 году занимавший тогда пост президента США Джордж Буш - младший. Он причислил к этим государствам Иран, Ирак и КНДР. Даже в самих Соединенных Штатах Буша-младшего многие политические деятели и дипломаты до сих пор подвергают резкой критике за использование этого выражения.

Наряду с 52-летним Джонсоном попытку реанимировать фразу "ось зла" предпринимал сравнительно недавно лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, которому 82 года. К числу таких стран он отнес в интервью телекомпании CBS "Китай, Россию, Северную Корею и Иран".