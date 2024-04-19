Зеленский изложил НАТО пять "претензий" Киева

Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к участникам совета Украина - НАТО на уровне министров обороны и снова пожаловался на нехватку боеприпасов, ПВО и дальнобойных ракет. Видео было опубликовано в его Telegram-канале.

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Свои "претензии" к членам альянса он изложил в пяти пунктах, среди которых желание Киева получить семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, просьба поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) миллион артиллерийских снарядов, передать дальнобойные ракеты и современные истребители. Пятым пунктом обращения Зеленского стал упрек к партнерам в медлительности при принятии решений.

Несмотря на то, что с начала специальной военной операции страны Запада нарастили поставки вооружений Украине, Киев регулярно просит выделить новые пакеты военной помощи, а также передать более современные образцы. После провала широко анонсированного контрнаступления ВСУ летом прошлого года украинские власти попытались переложить ответственность за это на союзников, заявляя, что те слишком долго тянули с принятием решений о передаче вооружений.

При этом аналитики агентства Bloomberg ранее отмечали, что возможности западных партнеров поставлять Киеву оружие истощаются, а нарастить его производство в требуемых объемах в короткие сроки проблематично.