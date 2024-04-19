Трамп пригрозил лишить Байдена неприкосновенности

Бывший американский лидер Дональд Трамп назвал действующего президента США Джо Байдена нечестным и пригрозил лишением президентской неприкосновенности. Об этом передает Fox News.

«Без президентской неприкосновенности президент не сможет нормально функционировать, что подвергнет Соединенные Штаты Америки большой и постоянной опасности (...) Если они лишат меня этого права, то та же участь ждет нечестного Джо Байдена», — приводит телеканал слова Трампа, опубликованные в социальной сети Truth Social.

Заявления политика прозвучали в преддверии принятия Верховным судом решения о президентской неприкосновенности Трампа. Ожидается, что в четверг суд окончательно вынесет вердикт о том, обладает ли он иммунитетом от судебного преследования. В частности, его хотят засудить по обвинению о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.

Ранее в США описали возможный сценарий избрания Трампа президентом в тюрьме. Газета The New York Times отмечает, что Трампа невозможно отстранить от выборов даже в случае заключения.