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В ФРГ пообещали ответить на ноту РФ по преступлениям нацистов

МИД Германии пообещал ответит на ноту России по преступлениям нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории СССР. Об этом сообщает ТАСС.

В Германии пообещали ответить на ноту РФ по преступлениям нацистов
© globallookpress.com

В немецком ведомстве указали, что знают о ноте и ответят на нее.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Берлин до сих пор не ответил на направленную Россией ноту с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. Она напомнила, что обращение было направлено ФРГ в марте 2024 года. Также Захарова отметила, что Москва продолжит добиваться от властей Германии гуманитарных выплат блокадникам Ленинграда нееврейской национальности, от которых Берлин «долгие годы упорно отмахивается».

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