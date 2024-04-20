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Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Минск не получал от Варшавы официальных уведомлений о задержании гражданина Белоруссии в связи с нападением в Литве на соратника Алексея Навального Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что ситуация стала закономерным последствием «близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами».

Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше
© globallookpress.com
Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить — можно не верить, нам об этом ничего не известно, — сказал Глаз.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что по подозрению в нападении на Волкова польские полицейские задержали двух мужчин. Известно, что неизвестные избили бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в марте в Вильнюсе.

В ноябре 2023 года Волкова обвинили в утечке информации о сети фейковых аккаунтов ФБК, которая легла в основу расследования о «фабрике эльфов», публиковавшей антиправительственные посты в соцсетях. Отделения фабрики работали в Тбилиси и Вильнюсе, в них были заняты примерно 200 человек. Существует версия, что утечкой информации Волков хотел подставить свою конкурентку на зарубежные ассигнования и гранты — оппозиционера Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

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