Минск отреагировал на задержание белоруса в Польше

Минск не получал от Варшавы официальных уведомлений о задержании гражданина Белоруссии в связи с нападением в Литве на соратника Алексея Навального Леонида Волкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отметил, что ситуация стала закономерным последствием «близорукой политики польского истеблишмента по беспричинному разрушению давних связей между правоохранительными органами».

Мы не получали никаких официальных уведомлений от польской стороны на этот счет. Формально кроме неких публичных высказываний польского руководства, которым можно верить — можно не верить, нам об этом ничего не известно, — сказал Глаз.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что по подозрению в нападении на Волкова польские полицейские задержали двух мужчин. Известно, что неизвестные избили бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, признан в РФ экстремистским, деятельность запрещена) в марте в Вильнюсе.

В ноябре 2023 года Волкова обвинили в утечке информации о сети фейковых аккаунтов ФБК, которая легла в основу расследования о «фабрике эльфов», публиковавшей антиправительственные посты в соцсетях. Отделения фабрики работали в Тбилиси и Вильнюсе, в них были заняты примерно 200 человек. Существует версия, что утечкой информации Волков хотел подставить свою конкурентку на зарубежные ассигнования и гранты — оппозиционера Марию Певчих (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).