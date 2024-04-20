Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из армянской Тавуши

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об уходе российских миротворцев из Тавушской области, расположенной на северо-востоке страны, на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает Sputnik Армения.

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Пашинян объяснил уход миротворцев тем, что ситуация «существенно изменилась».

«Российские пограничники появились там в одной ситуации, сейчас же она существенно изменилась. Это значит, что у нас граница, а не передовая. Граница — символ мира. Это значит, что пограничники Армении и Азербайджана в состоянии обеспечивать ее охрану», — заявил Пашинян.

Ранее стало известно, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о выводе российских миротворцев из Нагорного Карабаха.