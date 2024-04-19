Премьер Финляндии отказался общаться с русскими финнами на границе

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо при посещении границы с Россией отказался обсудить с русскими жителями страны вопрос ее открытия. Об этом в своем Telegram-канале сообщила финская общественная организация «Александровское общество». Российская газета

«Мы хотели пообщаться с политиками на эту важнейшую для нас тему, проинформировать европейских чиновников и журналистов о существовании людей, чью жизнь так усложнила нынешняя ситуация», — заявили в организации. Lenta.ru

Как сообщило общество, офис финского премьера отказал в аудиенции, сославшись на плотный график. Газета.Ru