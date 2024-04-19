$93.44-0.6599.58-0.95
Войти в почту

Бывший депутат Рады предрек кадровые перестановки в правительстве Украины

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук предрек отставку министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы и премьера Дениса Шмыгаля. О слухах в «коридорах Банковой» он рассказал в своем Telegram-канале.

Бывший депутат Рады предрек кадровые перестановки в правительстве Украины
© Lenta.ru
«Вероятно, что до конца апреля Украина будет иметь нового премьера, новое правительство и ряд кадровых изменений среди силовиков», — заявил Мосийчук.

По его словам, место премьер-министра Украины займет нынешний руководитель Офиса президента Андрей Ермак, новым вице премьером страны станет чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова, а ее место займет нынешний министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кроме того, по информации Мосийчука, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк станет министром внутренних дел, помимо прочих кадровых ротаций в правительстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил уволить генерального прокурора Андрея Костина и отправить его послом в Нидерланды.

В мире
Василий Малюк
Денис Шмыгаль
Оксана Маркарова
Дмитрий Кулеба
Игорь Мосийчук
Андрей Ермак
Владимир Зеленский
Андрей Костин
Верховная Рада
Правительство Украины
СБУ
Нидерланды
Соединенные Штаты
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости