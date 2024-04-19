Минобороны Молдавии отказалось воздать почести погибшим в ВОВ

Министерство обороны Молдавии отказалось помогать поисковому движению страны, которое занимается поиском останков погибших в годы Великой Отечественной войны (ВОВ), проводить церемонию их захоронения. Об этом сообщил председатель организации и глава национального оргкомитета «Победа» Алексей Петрович в своем Telegram-канале. Lenta.ru

«Министерство обороны РМ (Республики Молдова - прим. ТАСС) официально отказало поисковому движению Молдовы в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад, освобождая нашу страну от румыно-немецкой фашистской оккупации», - написал он. ТАСС

По словам Петровича, формальной причиной для отказа стало празднование Дня национального флага Молдавии - якобы все 6,5 тысяч военнослужащих будут заняты на этих торжествах. При этом, отметил поисковик, в прошлом году поводом для отказа в церемонии было празднование Дня независимости Молдавии. Российская газета