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В ЕС ответили на упрек Трампа по военной помощи Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель ответил на упрек экс-президента США Дональда Трампа, напомнив, что Европейский союз (ЕС) потратил на военную помощь Украине 143 миллиарда евро. Соответствующее заявление политик написал в социальной сети X (бывший Твиттер).

В ЕС ответили на упрек Трампа по военной помощи Украине
© Lenta.ru
«Давайте говорить прямо. Цифры говорят сами за себя. Европейская помощь Украине — 143 миллиарда евро», — ответил Мишель Трампу.

Трамп заявил, что США выделили Украине на $100 млрд больше, чем Европа

Ранее Трамп потребовал, чтобы Европа сделала больше для помощи Украине, заявив, что Вашингтон уже внес слишком большой вклад. В частности, политик выразил недоумение тем, что Вашингтон, несмотря на то, что между США и Украиной целый океан, дает больше денег, чем Европа. Он добавил, что Украина важна для Соединенных Штатов, однако из-за географического положения ей больше внимания должна уделять Европа.

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