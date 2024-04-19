Баку и Ереван договорились согласовать делимитацию границ до 1 июля

Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации. Об этом сообщила служба вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева, возглавляющего азербайджанскую комиссию по делимитации госграницы. ТАСС

"Условились <...> приступить к процессу внутригосударственных согласований и утверждения положения в порядке и в соответствии с требованиями законодательств государств-сторон", – уточнили в пресс-службе. Москва24

Кроме того, Баку и Ереван пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. News.ru