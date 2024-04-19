G7 потребовала от России уйти с территории Украины

Страны «Большой семерки» (G7) в официальном заявлении потребовали от России уйти с территории Украины и прекратить военный конфликт одним днем. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметили министры иностранных дел стран G7, Москва «уже сегодня может завершить» украинский конфликт. Главы МИД также потребовал покинуть занятые российской армией области Украины, несмотря на проведенные там ранее референдумы.

В G7 также заявили о непричастности Украины к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта. «Мы решительно отвергаем необоснованные попытки российских властей обвинить Украину в трагическом теракте под Москвой 22 марта» — указали министры в совместном заявлении.