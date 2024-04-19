В G7 сделали заявление о связи Украины и теракта в «Крокусе»

Страны «Большой семерки» заявили, что считают Украину непричастной к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел G7.

Министры США, Британии, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии назвали обвинения в адрес Украины «необоснованными». В их заявлении подчеркивается, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация).

В «Большой семерке» призвали российские власти отказаться от обвинений в адрес Украины и подчеркнули, что G7 «остается стойкой в своей борьбе с терроризмом». Несколько стран G7 продолжают делиться с Россией информацией по этому вопросу, подчеркивается в заявлении.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

В МИД РФ заявили, что следствие по теракту в "Крокус сити холле" идет

Четверо исполнителей теракта были арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

5 апреля в Следственном комитете сообщили, что в телефонах фигурантов дела были найдены фото людей в камуфляже с украинским флагом. ФСБ показала кадры допроса фигурантов. По словам одного из них, координатор теракта сказал им ехать на Украину, чтобы получить плату за преступление - по одному миллиону рублей на человека.

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта с украинскими националистами. 19 апреля генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что в теракте очевиден украинский след.