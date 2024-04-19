Полиция Парижа запретила шествие против расизма и исламофобии

Полиция Парижа запретила проведение 21 апреля акции против расизма и исламофобии из-за «высоких рисков общественных беспорядков». Об этом пишет газета Le Monde.

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В полиции отметили, что организаторы - Центр наблюдения за работой и насилием со стороны полиции и Новая антикапиталистическая партия - не учли «риски эксцессов».

При этом сам формат мероприятия, по мнению префектуры, «способствует привлечению участников, намеренно стремящихся к столкновениям с полицией, создавая реальный риск нарушения общественного порядка».

Также в качестве обоснования запрета упомянуты привлечение сотрудников правоохранительных органов к охране общественного порядка на рынке на площади Республики и в ходе вечернего футбольного матча «ПСЖ» – «Олимпик Лион».

В свою очередь организаторы не согласились с запретом и обратились в суд, чтобы оспорить решение префектуры полиции Парижа.

«Организация демонстрации, целью которой является обличение расизма и исламофобии и защита всех детей, становится в глазах французского государства провокацией с применением насилия, и поэтому она запрещена», - заявили организаторы шествия.

Ранее протестующие французские фермеры смогли преодолеть полицейский кордон и прорвались в экспоцентр Пор-де-Версай в Париже, в котором проходила сельхозвыставка и находился в тот момент президент страны Эммануэль Макрон. Завязалась драка между охраной и демонстрантами, протестующими против присутствия главы государства на выставке. Власти Парижа направили к экспоцентру спецнаряды полиции по подавлению протестов (CRS).