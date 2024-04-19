Днем в пятницу, 19 апреля, неизвестный мужчина заперся в здании иранского консульства в Париже и начал угрожать взорвать себя. Об этом сообщает Europe 1 со ссылкой на источник в полиции.

По данным Europe 1, мужчина носит пояс со взрывчаткой и вооружен предметом, похожим на гранату.

Территорию вокруг консульства оцепили, также было частично остановлено движение на двух линиях метро.

По информации Europe 1, именно сотрудники консульства связались с префектурой Парижа, чтобы сообщить об этом человеке и потребовать вмешательства полиции.

Ранее около 20 средних и старших школ Парижа получили письма об угрозе теракта. Сообщения с угрозами школам разослали по электронной почте. Письменные угрозы сопровождались 12-минутным видео, в котором был показан террорист, «прекрасно говорящий по-французски».