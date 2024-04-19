Блинкен не стал комментировать сообщения об ответном ударе Израиля по Ирану

Американский госсекретарь Энтони Блинкен не стал давать какие-либо комментарии по поводу сообщений СМИ об ответном ударе Израиля по территории Ирана.

Об этом дипломат сказал на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G7 на острове Капри.

«Я не буду ничего говорить по ситуации на Ближнем Востоке», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов на встрече с послом Израиля Симоной Гальперин заявил о необходимости проявления максимальной сдержанности всеми сторонами конфликта на фоне эскалации на Ближнем Востоке.