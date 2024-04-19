Страны G7 объявили о намерении мешать реализации энергопроектов в России

Главы МИД стран-участников «Большой семерки» (G7) договорились добиваться соблюдения потолка цен на российскую нефть и препятствовать будущим энергетическим проектам в России. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам встречи в Италии.

Евросоюз, США, другие страны G7 и Австралия в 2022 году согласовали потолок цен на морские поставки российской нефти, он составил 60 долларов за баррель. Ценовой потолок позволяет транспортировать российскую нефть на западных танкерах и с западной страховкой только в том случае, если цена на нее ниже этого порога. Также страны «Большой семерки» заявили о том, что будут удерживать замороженными российские активы до тех пор, пока Москва не заплатит «за нанесенный Украине ущерб».

В совместном заявлении по итогам трехдневной встречи глав МИД стран «Большой семерки» на острове Капри отмечается, что они намерены «противодействовать, в тесном сотрудничестве с третьими странами, любым попыткам обойти санкции и экспортные ограничения.

«Мы введем дополнительные санкции в отношении компании и частные лица в третьих странах, которые помогают России приобретать инструменты и другое оборудование, способствующее производству российского оружия или военно-промышленному развитию», - подчеркивается в документе.

Также страны G7 объявили, что собираются «предпринимать шаги по ужесточению контроля за соблюдением предельных цен на нефть».

«Работая над поддержанием стабильности поставок, мы будем реагировать на нарушения предельных цен, в том числе путем введения дополнительных санкций меры в отношении тех, кто занимается обманом при транспортировке российской нефти (…) Мы продолжим препятствовать реализации Россией будущих энергетических проектов и препятствовать развитию альтернативных источников энергии и других услуг», - говорится в заявлении.

Ранее управляющий директор «Русэнергопроекта» Максим Канищев заявил, что западные перевозчики и страховые компании теряют как минимум два миллиарда долларов в год из-за отказа от поставок российской нефти.