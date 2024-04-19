Финляндия попросила ЕС помочь пресечь поток мигрантов из России

Европейский союз (ЕС) должен помочь Финляндии с пресечением потока мигрантов из России. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Reuters.

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«Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС», — подчеркнул политик по итогу посещения границы с Россией вместе с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

Также агентство отмечает, что правительство Финляндии ведет работу над законопроектом, позволяющим пограничникам не пускать просителей убежища, въезжающих в страну из России. Подобная инициатива уже принималась Польшей и Литвой после кризиса на границе с Белоруссией в 2021 году.

В ноябре прошлого года финские пограничники начали фиксировать интенсивный трафик велосипедистов, прибывающих из России. Так беженцы из Сомали, Йемена, Сирии и других государств пытаются проехать в европейскую страну. В результате Финляндия временно перекрыла КПП на российской границе.