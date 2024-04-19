ЦРУ отказалось раскрыть информацию о шпионившей за Ассанжем компании

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс отказался предоставить информацию о предполагаемом шпионаже за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора из-за «угрозы безопасности» США. Об этом пишет газета El País.

52-летний журналист Джулиан Ассанж обвиняется в крупнейшем в истории США раскрытии конфиденциальной информации, в том числе и о военных преступлениях. Он несколько лет провел в посольстве Эквадора, но в апреле 2019 года эквадорский МИД отозвал свое решение о предоставлении ему политического убежища.

При этом американский судья постановил, что испанская компания и ЦРУ нарушили права граждан Соединенных Штатов, которые посещали Ассанжа в посольстве Эквадора.

По данным издания, слежкой для ЦРУ могла заниматься испанская охранная компания UC Global, SL, обеспечивающая безопасность диппредставительства Эквадора в Лондоне, где получил убежище Ассанж.

Однако Бернс отказался раскрыть данные об этом, предоставив суду письмо, в котором сослался на закон о национальной безопасности 1947 года и закон о Центральном разведывательном управлении 1949 года.

По мнению директора ЦРУ, раскрытие источников информации ведомства «может нанести серьезный ущерб безопасности США».

Таким образом, он попытался «предвосхитить стадию дела, на которой истцы потребуют рассекречивания операции ЦРУ». Согласно юридическим источникам, судья мог одобрить эту просьбу, утверждает издание.

В дополнение к своему заявлению, по данным газеты, глава ЦРУ представил судье конфиденциальный отчет, в котором подробно объяснил, почему рассекречивание этой операции нанесет серьезный ущерб интересам США.

В данный момент журналист Джулиан Ассанж находится в лондонской тюрьме Белмарш. Последние несколько лет США добивается у Великобритании его экстрадиции.