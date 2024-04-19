Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал обострение ситуации между Ираном и Израилем, а также высказался о возможных договоренностях Израиля и США, достигнутых на фоне нового удара израильских военных по иранской территории.

Утром в пятницу Израиль нанес ракетный удар по объекту на территории Ирана, сообщал ABC News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В свою очередь, Reuters со ссылкой на иранские СМИ уточнило, что в провинции Исфахан сработали системы ПВО. Так, по данным агентства Fars, в районе Исфахана прогремели несколько взрывов вблизи международного аэропорта и базы ВВС. Источники Bloomberg заявляют, что в четверг израильские официальные лица уведомили США о планах в ближайшие 24-48 часов нанести удар по Ирану в ответ на совершенную Тегераном в ночь на 14 апреля атаку на еврейское государство.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что Израиль официально еще не подтвердил нанесение удара по Исфахану.

А когда речь идет о публичном ответе, то вся «фишка» заключается в том, что наносящая удар сторона открыто заявляет о нем. Но самое интересное, что и Иран этого не подтверждает. Более того, в СМИ появились заявления Ирана, согласно которым он не знает, кто стоит за ударом, и не планирует ответа. Поэтому сейчас не до конца ясно, что именно это было. Вполне возможно, что это и был тот самый ответ Израиля, просто это еще не факт. Я допускаю, что в рамках переговоров между Израилем и США ответ Израиля на атаку Ирана был разменян на операцию в городе Рафах на юге сектора Газа. По крайней мере, были публикации о том, что Израиль полноценно не отвечает Ирану, а США дают зеленый свет на израильскую операцию в Рафахе. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Ранее уже были прецеденты, когда Израиль отказывался от ответных ударов, направленных на его противников, а взамен получал определенные выгоды, подчеркнул специалист.

«К примеру, в 1991 году во время Войны в заливе [тогдашний президент Ирака] Саддам Хусейн нанес ракетный удар по Израилю, и тогда американцы умоляли Израиль не отвечать, потому что это могло разразить антииракскую коалицию, в которую входили арабские страны. Израиль не ответил, но выдвинул требование американцам. Он потребовал, чтобы американцы закрыли въезд в США советским евреям, которые тогда активно эмигрировали в Америку, а не в Израиль. В итоге где-то один миллион евреев оказались в Израиле. Во многом это произошло именно потому, что Израиль тогда не ответил», - напомнил эксперт.

Очередной удар по Ирану «не тянет на полноценный ответ» Израиля на атаку Ирана по его территории и выгляди формальным, добавил Каргин.

«Произошедшее – это просто формальный укол, который Израиль должен был нанести, но не более того. И тот факт, что иранцы, которые во всем видят руку сионистов, не обвиняют в атаке Израиль, хотя о его причастности заявляют практически все вокруг, в том числе американцы, говорит о том, что этот укол был плюсом к основным договоренностям между Израилем и США по операции в Рафахе», - отметил эксперт.

По словам собеседника, ни Иран, ни Израиль в настоящее время не хотят «раскручивать эскалацию».

«Полагаю, очень скоро об инциденте Исфахане просто забудут», - сказал он, добавив, что обозримой перспективе удары Израиля по ядерным объектам Ирана маловероятны, однако израильские военные могут продолжить атаковать иранские объекты в Сирии.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность предоставить Израилю вооружения на более чем 1 млрд долларов, что станет самым большим пакетом помощи с начала операции еврейского государства в секторе Газа и первым с начала эскалации с Ираном.