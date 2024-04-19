В МИД Армении назвали преимущества США и ЕС перед Россией

США и ЕС заинтересованы в укреплении экономической стабильности в Армении, поэтому Ереван активно углубляет сотрудничество с ними. Об этом в интервью Arab New заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает ТАСС.

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По его словам, у граждан страны есть также европейские устремления. Говоря об отношениях с Москвой, Мирзоян отметил, что они находятся не на самом высоком уровне.

«Конечно, есть сложности, и мы не можем и не хотим их скрывать. Есть проблемы, а у армянского общества есть вопросы, например, по поводу действий российских миротворцев в Нагорном Карабахе», — сказал глава армянской дипломатии.

По его словам, «у армянского общества есть вопросы, например, по поводу отношения наших российских союзников, когда суверенные территории Армении подвергались нападениям в 2022, 2023 годах и до этого».