В Гагаузии потребовали вернуть русскому языку статус межнационального

Кишинев должен вернуть русскому языку статус языка межнационального общения в Молдавии. К изменению языковой политики в республике власти призвал парламент Гагаузии, передает ТАСС.

«Обращаемся к вам с просьбой о придании русскому языку статуса языка межнационального общения в Республике Молдова», — говорится в заявлении парламентариев.

В обращении депутаты отмечают роль русского языка в истории страны и предлагают увеличить количество часов изучения языка в школах национальных меньшинств.

Ранее в Гагаузии заявили о нежелании жителей Молдавии присоединения к Евросоюзу. По словам главы региона Евгении Гуцул, Молдавии не нужны никакие военные блоки, включая НАТО.