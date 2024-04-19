Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что НАТО сползает в войну на фоне координации альянсом подготовки солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отправки вооружений украинской армии. Газета.Ru

«Сейчас НАТО организует новую миссию, не для отправки военных, но альянс начал координировать подготовку, отправку оружия, хочет собрать деньги со стран-членов. НАТО тоже сползает в эту войну», — рассказал политик. Lenta.ru

Орбан считает главной задачей Венгрии и дальше оставаться в стороне. Он напомнил, что Будапешт считает столкновение Украины и России конфликтом «двух братских славянских народов». При этом в Брюсселе считают, что этот конфликт касается Евросоюза. Российская газета