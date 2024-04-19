Названо место проведения следующего саммита НАТО

Саммит НАТО, скорее всего, пройдет в Гааге в 2025 году, сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на собственные источники.

В прошлом году было объявлено, что Нидерланды в 2025 году впервые проведут саммит НАТО. Единственным вопросом оставалось, где именно он будет проходить: в Гааге или Амстердаме. Официально решение пока не принято, но, по данным источников газеты, встреча будет организована в Гааге. Это означает, пишет издание, что "и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте может провести свой первый саммит в качестве генерального секретаря альянса в своем родном городе". В настоящее время Рютте является наиболее вероятным кандидатом на замещение Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, срок полномочий которого истекает первого октября.

По данным De Telegraaf, правительство уже выделило €75 млн на проведение мероприятия, однако реальная стоимость, скорее всего, будет выше, поскольку некоторые расходы в эту сумму не включены.