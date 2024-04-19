Блинкен поделился с G7 информацией США о последних событиях в Иране

Предполагаемая атака Израиля на Иран обсуждалась на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи. Как сообщает агентство ANSA со ссылкой на свои источники, госсекретарь США Энтони Блинкен поделился с коллегами по "семерке" информацией США о произошедшем в Иране.

Ожидается, что итоговое совместное заявление будет содержать призыв к Израилю и Ирану реагировать сдержанно. По данным канала RAI News 24, эта тема вытеснила запланированную изначально дискуссию о безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.

Американская телекомпания ABC ранее со ссылкой на чиновника в администрации США сообщила о нанесении Израилем ракетного удара по объекту на иранской территории.