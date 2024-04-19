Во Франции объяснили, при каком условии признают Палестину

Франция может признать палестинское государство в надлежащее время при условии проведения мирного процесса. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал министр-делегат по делам Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

Барро отметил, что у Парижа по этому вопросу нет табу и власти готовы признать страну при необходимости. Он также напомнил, что Франция поддержала резолюцию по принятию Палестины в ООН, на которую США наложили вето.

Напомним, что сейчас Палестину признают лишь девять стран-членов ЕС. Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Мальта, Польша, Румыния и Словакия предприняли этот шаг в 1988 году, а Швеция — в 2014 году.

Государство имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призывал Совет безопасности поддержать принятие Палестины в состав организации.