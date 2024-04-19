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Зеленский приехал в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Славянск, на подконтрольную Киеву территорию Донецкой народной республики (ДНР). Сообщение об этом появилось в его Telegram-канале.

Зеленский приехал в ДНР
© globallookpress.com
«Сегодня — Донецкая область. (...) Пообщался с бойцами, отметил государственными наградами», — рассказал он.

Зеленский отметил, что встретился с ранеными бойцами украинской армии, которые проходят лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

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Ранее Зеленский признал, что российские военные продвигаются в зоне боевых действий. Он также потребовал от Запада передать Киеву «все, что помогает удерживать линию фронта», включая технику, снаряды и беспилотники.

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