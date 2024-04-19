Арестованный экс-министр обороны Армении призвал Пашиняна проверить ракеты

Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян, обвиняемый по делу о закупке «непригодных» ракет, предложил премьеру Николу Пашиняну лично проверить их качество. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Тоноян был арестован в сентябре 2021 года. Он стал фигурантом дела о закупке ракет с истекшим сроком годности.

Власти Армении заявили, что после поставки ракет часть из них списали с баланса, а остальные просто не использовали. Тоноян утверждает, что ракеты были пригодны и применялись осенью 2020 года во время крупнейшего за последние годы обострения в Нагорном Карабахе. Дело против себя Тоноян связывал с желанием властей «найти козла отпущения».

18 апреля суд в Армении отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Тонояну.

Sputnik Армения рассказало о новом заявлении Тонояна. Бывший министр обратил внимание, что его просьбы о полном изучении партии ракет, объявленных непригодными, были отклонены судом.

«Учитывая, что премьер-министр может сомневаться в моих словах и зная о его недоверии к специалистам, я приглашаю его лично участвовать в проверке ракет вместе со мной», - заявил Тоноян.

По его словам, если у Пашиняна есть время на проверку «вешалок в школах», должны найтись возможности и для проверки ракет.